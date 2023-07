Incidente mortale in A14 ad Ancona, si cerca il cane scappato dopo lo schianto: l’appello

Ancona, 2 luglio 2023 – Nel tragico incidente all’alba di ieri, 1 luglio, sull’A14 dove ha perso la vita il 58enne Francesco Capursi è stata coinvolta anche una cagnolina, che viaggiava all’interno dell’automobile. Dopo lo schianto il chihuahua è scappato subito, per questa la Lav (Lega Anti Vivisezione) di Ancona ha diramato un appello per ritrovare l’animale: “Il cagnolino faceva zig zag tra le macchine al centro della carreggiata… hanno provato in tanti a prenderlo. Qualcuno ci è riuscito o ha visto se è uscito dall'autostrada?”

"Per chi sta dando una mano nelle ricerche tenete presente che ieri durante i soccorsi è stato aperto un pezzo di rete per permettere agli operai dell’eliambulanza di passare dal campo in autostrada... rete che poi è stata richiusa ma non subito. Inoltre la cagnolina dopo una corsa verso Ancona è stata rivista che provava di nuovo ad avvicinarsi all'autovettura. Abbiamo percorso tutto il tratto autostradale Ancona/Loreto/Ancona a 20 km orari per escludere che fosse morta nelle carreggiate e non abbiamo trovato nulla”.

Si cerca insomma la cagnolina scappata dall’incidente avvenuto attorno alle 6.30 del mattino, tra i caselli di Ancona sud e Loreto (Ancona), all'altezza di Camerano in direzione Pescara.

Una tragedia in cui è morto Capursi che era al lato del passeggero, nonno del bambino di sette mesi, anche lui a bordo con i suoi genitori, ma che è rimasto solo ferito. Mamma e papà sono stati portati all’ospedale di Torrette in condizioni gravi, ma non sono in pericoli di vita.

Per chi avvista il cane: contatti

“Al momento non sappiamo di più e stiamo cercando di reperire altre informazioni. Se qualcuno avesse notizie utili o avvistamenti di un cane vagante in quella zona ci contatti immediatamente Lav Ancona 379.1032384 – 351.8751955”, c’è scritto anche nell’annuncio del Lav.