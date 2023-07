Incidente mortale oggi sull’A14: la vittima è un 58enne, ferito un bimbo di sette mesi

Camerano, 1 luglio 2023 – Quattro persone che viaggiavano a bordo di una Suzuki sono finite fuoristrada, contro il guard rail, in un tragico incidente. E’ successo verso le 6.30 di oggi in A14 tra il casello di Ancona sud e Loreto-Porto Recanati, in direzione sud.

A perdere la vita il passeggero, 58enne originario di Bisceglie in provincia di Bari, che viaggiava lato conducente. Ferito il bambino di sette mesi che stava con i suoi genitori a bordo dell’auto. Entrambi, mamma e papà sono stati portati all’ospedale di Torrette in condizioni gravi ma non sono in pericoli di vita.

Sul posto una task force di soccorsi, dai soccorritori della Croce gialla di Camerano alla squadra dei vigili del fuoco di Ancona. Il cagnolino sarebbe riuscito a fuggire dall’abitacolo. Pare che la famiglia stesse andando proprio lì a visitare i propri cari. Non è ancora chiaro alla polizia di Porto San Giorgio i motivi che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Disagi al traffico.