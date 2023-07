Tragico incidente mortale in A14 ad Ancona: ritrovato morto il cane disperso

Camerano (Ancona), 3 luglio 2023 – Durante il weekend è stato accorato l’appello della Lav per il ritrovamento della cagnolina scomparsa che viaggiava con la famigliola di Lodi coinvolta nel tragico incidente in A14, nel territorio del Comune di Camerano. Lo scorso sabato mattina in quello schianto ha trovato la morte Francesco Capursi, 58enne originario di Bisceglie ma residente a Lodi che tornava in Puglia con il figlio, la nuora e il nipotino di sette mesi, tutti ricoverati all’ospedale.

In queste ore però il tragico ritrovamento dell’animale: “Purtroppo Peque è volata in cielo. A nome nostro e dei proprietari ringraziamo in primis la Croce Gialla di Camerano perché grazie a loro abbiamo potuto conosce il punto esatto dell'incidente e quindi dove concentrare le ricerche – dicono dalla Lav di Ancona –. Ringraziamo i giornalisti, tutti quelli che hanno condiviso ovunque e pregato tanto per un lieto fine. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno costeggiato l'A14 provando a cercare ovunque, tutti i volontari delle associazioni intervenute che si sono unite ed insieme hanno fatto l'impossibile e chi in autostrada si è fermato e ci ha aiutato a recuperarla investita ma ancora viva facendo sì che se ne andasse circondata da tutto l'amore delle tante persone presenti che non l'hanno fatta sentire sola. Grazie alla clinica Giuliodori che ha preso in carico Peque e si accorderà con i proprietari per la cremazione”.