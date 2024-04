Canile, al via la procedura per la gestione

Canile, partita la procedura per la selezione pubblica per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato con cui stipulare una convenzione per la gestione integrata del canile rifugio e dell’oasi felina presso la struttura comunale di strada statale arceviese 10/A.

Il periodo è di 36 mesi con decorrenza dalla data della stipula dell’accordo. Nel bando è specificato che "l’organizzazione convenzionata non percepirà alcuna forma di compenso da parte dell’Amministrazione comunale, la quale corrisponderà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, per un massimo di 8 mila euro, nello svolgimento delle attività, regolarmente documentate, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione".

Il canile aveva necessità di una nuova organizzazione, soprattutto dopo le problematiche che erano emerse in seguito all’alluvione del 15 settembre 2022 che aveva interessato anche il ricovero degli amici a quattro zampe. I volontari si erano infatti mobilitati nella speranza di trovare aiuto nelle persone per cercare di riportare alla normalità quella che, dopo l’esondazione del Misa si presentava come una situazione disastrosa. Nell’ultima seduta la Giunta ha deliberato anche la realizzazione a Roncitelli di uno sgambatoio, ma non sarà l’unico perché un altro ne sarà realizzato a Cesano.