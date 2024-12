Capodanno, varchi e divieti per la sicurezza

La città si prepara a salutare il 2024 e accogliere il 2025 con il Capodanno in piazza, un’iniziativa promossa da Avis Fabriano in collaborazione con il Comune e diversi partner locali. L’Avis Fabriano torna insomma protagonista, riportando alla memoria gli anni Cinquanta e Sessanta, quando l’associazione organizzava il veglione di Capodanno, un appuntamento annuale al teatro Gentile. La suggestiva cornice di piazza del Comune si trasformerà in un’occasione di festa, condivisione e solidarietà ma non mancherà l’occhio alla sicurezza.

Dalle 18 di martedì alle 6 di mercoledì entra in vigore un’ordinanza in centro: i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati, nonché eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e somministrazione, non potranno vendere o somministrare bevande alcoliche ai minori. Sarà vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e la loro somministrazione in contenitori di vetro, fatta eccezione per il consumo all’interno dei locali. Sarà inoltre vietato, per chiunque, detenere o abbandonare contenitori di vetro di qualsiasi genere su suolo pubblico. Sarà predisposto un dispositivo di sicurezza con veicoli posizionati a chiusura dei varchi e sarà precluso fisicamente l’accesso al Loggiato San Francesco.

"La notte di Capodanno rappresenta un momento speciale per la nostra comunità, un’occasione di festa e di incontro. Queste misure hanno l’obiettivo di garantire sicurezza e serenità a tutti i partecipanti, nel rispetto delle regole e dell’ambiente. La collaborazione di cittadini e operatori è essenziale", dichiara il sindaco Daniela Ghergo. Parte del ricavato delle consumazioni sarà devoluto alla Caritas diocesana di Fabriano-Matelica, grazie al supporto di partner come Ibeer e Much More, che con entusiasmo hanno contribuito all’organizzazione. Il programma è pensato per coinvolgere tutte le generazioni, con inizio alle 17 con il Capodanno dei Bimbi, a cura di Tiro e Molla, che offrirà magia e divertimento per le famiglie.

Dalle 22.30 la musica sarà protagonista con un deejay set dedicato ai successi degli anni Novanta e ai brani commerciali, seguito dal tour "Notti Indie", un format che porterà sul palco giovani artisti locali, offrendo loro un’importante occasione di visibilità. La conduzione della serata sarà affidata a Lara Gentilucci, che saprà coinvolgere il pubblico rendendo ogni momento unico. Il brindisi di mezzanotte verrà offerto dall’Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica. Il Capodanno è realizzato con il patrocinio del Comune di Fabriano e il contributo di partner come Ibeer, Much More, Red Bull, Tonico Service e l’Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica, oltre al prezioso supporto della Croce Rossa italiana e della Protezione civile.