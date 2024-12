Volanti giocattolo e pergamene: il dono dei carabinieri ai piccoli pazienti

Ancona, 11 dicembre 2024 – Per tutti si avvicina il Natale, anche per i bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico “G. Salesi” che stamattina si sono svegliati con una speciale sorpresa. Una rappresentanza di militari del Comando provinciale carabinieri di Ancona ha donato all’associazione Patronesse Salesi due auto elettriche “personalizzate” con la livrea dell’Arma. Il regalo è stato fatto ai piccoli degenti del reparto Chirurgia Pediatrica diretto da Giovanni Cobellis.

La consegna delle pergamene di ‘Carabiniere valoroso’

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comandante provinciale dell’Arma, colonnello Roberto Di Costanzo, rappresenta un piccolo gesto degli uomini e delle donne in divisa per portare un sorriso ai giovani pazienti, che potranno essere accompagnati verso la sala operatoria a bordo delle ‘volanti’ radiocomandate. Ai piccoli aspiranti Carabinieri è stata consegnata anche la pergamena di ‘Carabiniere valoroso’ per il coraggio con cui affrontano ogni giorno il loro percorso ospedaliero.

Piccoli pazienti in divisa

L’idea è stata resa possibile grazie ad una raccolta spontanea di fondi realizzata tra tutti i Carabinieri della provincia di Ancona che, sulla scorta delle esperienze maturate negli scorsi anni, hanno deciso anche questo Natale di regalare non tanto un semplice giocattolo quanto un’esperienza vera e propria, per trasformare una situazione difficile in un momento di gioco e spensieratezza. Così i bambini non sono più solo dei pazienti, ma diventano protagonisti del proprio viaggio, indossando la divisa dei Carabinieri.

I Carabinieri di Ancona hanno anche finanziato l'intervento per una bambina somala

Raccolta fondi per l’intervento di una bimba somala

La massiccia adesione alla raccolta fondi realizzata tra i reparti dell’Arma dorica ha consentito inoltre di raccogliere la somma necessaria a finanziare un difficile intervento di chirurgia a favore di una bambina somala di quattro anni (che attualmente vive nel suo Paese ma che ha un parente che risiede ad Ancona) affetta da gravissime ustioni di III grado su tutto il corpo e che potrà quindi essere operata nel reparto di Chirurgia pediatrica del Salesi. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai militari dell’Arma, la presidente dell’associazione Patronesse Salesi, il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, il direttore sanitario dell’Ospedale Salesi e il direttore del reparto di Chirurgia pediatrica.

Di Costanzo: “Un sorriso ai piccoli eroi del Salesi”

Il colonnello Di Costanzo, ha voluto ringraziare i suoi Carabinieri per la generosità dimostrata e spiegare alle persone intervenute le ragioni che hanno ispirato il piccolo gesto di solidarietà realizzato: “Abbiamo scelto di rendere i bambini protagonisti, non solo pazienti, e donargli un sorriso. Nei corridoi degli ospedali, comunemente simbolo di attese e preoccupazioni, oggi proviamo a stemperare i timori ‘arruolando’ i piccoli eroi del Salesi in un’ideale corsa verso la guarigione. È compito di tutti i Carabinieri garantire ai bambini un’infanzia spensierata e un futuro felice”.