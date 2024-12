"Carte" rubate per fare gli acquisti: 2 denunce

Hanno rubato il portafogli ad un camionista mentre stava scaricando la merce, per poi utilizzare due carte di credito e prelevare agli sportelli del bancomat oltre 4mila euro, poi destinati agli acquisti di sigarette, un monopattino elettrico e monili d’oro. Denunciati due cittadini di origine slave, un 52enne e un 59enne, per il reato di utilizzo indebito di carte di credito. La Polizia del Commissariato di Jesi ha chiuso il cerchio domenica, deferendo in stato di libertà i due soggetti in trasferta, protagonisti dello scriteriato gesto nel mese di ottobre. Dopo la segnalazione dell’autotrasportatore, i poliziotti avevano acquisito le immagini della videosorveglianza di un negozio e, con l’apporto della Scientifica, sono risaliti all’identità dei due. Non l’unica operazione: la Polizia ha anche segnalato per uso personale di stupefacenti un cittadino bengalese di 19 anni, fermato alla guida della sua auto in via San Giuseppe: nel taschino del giubbotto nascondeva un fazzoletto con 0,22 grammi di hashish, acquistati – a suo dire – da un altro connazionale per 10 euro. La droga è stata sequestrata, il giovane segnalato all’autorità competente.