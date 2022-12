Cassa integrazione, interrogazione in Consiglio Comunale

Nuova cassa integrazione alle cartiere Fedrigoni, il consigliere comunale Pino Pariano si rivolge direttamente al sindaco Ghergo "per chiedere di sentire i vertici aziendali delle cartiere riguardo la notizia della convocazione della Rsu da parte dell’azienda per discutere le nuove date di rientro negli stabilimenti per il 2023 a causa della mancanza di ordini e dei magazzini al completo. L’ azienda – conclude Pariano - ha, infatti, comunicato ai sindacati che si vede costretta ad allungare il periodo di "cassa integrazione "