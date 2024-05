Castelbellino in lutto: morta Orietta David

Comunità in lutto per la morte a 61 anni di Orietta David, colonna portante dell’associazionismo locale e vicepresidente del circolo ricreativo I Maggio. "Non ci abitueremo mai al vuoto che stiamo già vivendo ed al dolore che stiamo provando – commenta addolorato Fabio Mecarelli presidente del circolo ricreativo di Castelbellino -. Sei stata preziosa, unica e rara, per tutto quello che ci hai dato insostituibile. Per stringerci tutti intorno a mamma Jone, a tuo marito Cesarino, ai tuoi figli Ilaria e Kevin, a tuo fratello Andrea, il nostro sodalizio resterà chiuso per lutto oggi e domani (ieri e oggi,ndr). Vogliamo ricordare la tua simpatia, il tuo spirito allegro che ci ha accompagnati in tutte le occasioni. Teniamo con noi, per sempre, il ricordo della tua ilarità. Quello che non accettiamo è che questa volta sei volata via davvero, ed a questo, davvero, non eravamo pronti. E mai lo saremo". La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Anibaldi & Pandolfi di Moie e oggi (ore 17) sarà celebrato l’ultimo saluto alla chiesa San Marco di Castelbellino.