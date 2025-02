Castelfidardo, via all’iter per due mercati rionali in località Cerretano

Accogliendo la richiesta avanzata dai comitati di quartiere, l’Amministrazione Comunale di Castelfidardo ha dato avvio all’iter per l’istituzione di due nuovi mercati rionali in località Cerretano (via Mattei) e San Rocchetto (via Piemonte) per intercettare le esigenze delle persone più anziane o che hanno difficoltà a spostarsi. Era una necessità insomma che grazie alla partecipazione popolare ha portato il risultato, doppio, richiesto. E’ lo stesso sindaco Roberto Ascani a comunicarlo: "Le giornate individuate sono quelle di sabato (Cerretano) e martedì (San Rocchetto). Per dare concreta attuazione a questo proposito, l’assessorato competente effettuerà quanto prima tutti i passaggi necessari consistenti in una apposita delibera di Consiglio comunale e nell’apertura del bando ai commercianti interessanti a partecipare".