Castelfrettese, prove di allungo. L’Ostra fermata dal San Biagio

Oggi la capolista Castelfrettese (girone B), a Filottrano, ha la possibilità di allungare sulla seconda in classifica, l’Ostra, che ieri non è andata oltre il pareggio a San Biagio. Montemarciano corsaro a Staffolo. Il Marzocca fa altrettanto sul campo del Borgo Minonna. Nel C debutto con pareggio per mister Lombardi sulla panchina della Passatempese. Poker di reti per l’Argignano.

Prima categoria, girone B. Oggi: Filottranese-Castelfrettese. Ieri: Real Cameranese-Borghetto 1-1, San Biagio-Ostra 1-1, Borgo Minonna-Olimpia Marzocca 0-1, Castelbellino-Pietralacroce 1-1, Castelleonese-FC Osimo 1-0, Staffolo-Montemarciano 1-3, Sampaolese-Labor 3-1. Classifica: Castelfrettese 39; Ostra 37; Montemarciano e Olimpia Marzocca 33; Borghetto, Real Cameranese e FC Osimo 31; Borgo Minonna 29; Filottranese 26; Castelbellino 21; Castelleonese 19; San Biagio 18; Pietralacroce 15; Labor e Sampaolese 14, Staffolo 13. Prossimo turno: Borghetto-Staffolo, Castelfrettese-S.Biagio, Filottranese-Borgo Minonna, Labor-FC Osimo, Montemarciano-Castelbellino, Olimpia Marzocca-Sampaolese, Ostra-Castelleonese, Pietralacroce-Real Cameranese.

Girone C, oggi: Potenza Picena-Montemilone Pollenza. Ieri: Real Elpidiense-Casette d’Ete 1-1, Argignano-Montecassiano 4-0, Belfortese-Montecosaro 3-2, Castelraimondo-Camerino 2-0, Elite Tolentino-Portorecanati 1-3, San Claudio-Passatempese 1-1, Urbis Salvia-Borgo Mogliano 0-1. Classifica: Camerino 37; B.Mogliano 36; Belfortese 31; Montecassiano 29; M.Pollenza, Montecosaro e Pot.Picena 28; Passatempese 26; Castelraimondo e S.Claudio 24; E.Tolentino 23; Portorecanati 22; Argignano 21; C.d’Ete 18; R.Elpidiense 16; U.Salvia 7. Prossimo turno: Passatempese-Castelraimondo, U.Salvia-Argignano.