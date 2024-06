C’è da pazientare. Cantieri con vista G7. Grattata metà strada

Ripascimenti, sistemazione dei parcheggi e rifacimento degli asfalti: sarà un giugno di passione per i bagnanti e per gli operatori di Portonovo. Da due settimane è scattata l’opera di asfaltatura della strada principale che conduce alla baia e ne servirà almeno un’altra prima di finire il tutto. Non mancano i disagi, anche se la ditta, su input dell’amministrazione comunale, ha lavorato nei momenti di minor presenza, se non di assenza, di bagnanti. Tra ritardi nelle procedure e modifiche dei piani di intervento, il grosso dei lavori verrà effettuato proprio nel periodo a cavallo tra la fine di maggio e il mese di giugno. Oltre al paleggiamento di materiale per rinforzare la spiaggia della Capannina (di cui parliamo in un altro pezzo), sono partiti da alcune settimane gli interventi finanziati dal governo per il G7 della Salute. L’evento mondiale si svolgerà alla Mole dal 9 all’11 ottobre prossimi, ma con la stagione estiva ormai costantemente lanciata verso un settembre caldo il Comune ha pensato di effettuare gli interventi previsti per i vari lotti tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Verranno sistemati i due parcheggi pubblici principali, quello alla Torre e quello in zona molo (Lago Grande), ma soprattutto presto sarà applicato il nuovo asfalto per la strada di collegamento dalla provinciale del Conero alla baia. L’intervento è a buon punto, più di metà strada è stata riasfaltata, manca la parte alta per circa 200 metri. Il tratto in questione è stato ‘grattato’ in attesa di posare il nuovo bitume, ma la carreggiata in quelle condizioni rappresenta un pericolo per chi va in scooter, con gli pneumatici a rischio scivolamento sul terreno sconnesso. La scelta di fare quei lavori è legata alla presenza negli alberghi di Portonovo di parte delle delegazioni internazionali del G7. In questo periodo in cui ancora non c’è il grande afflusso di turisti nella baia, bisognerà stringere i denti e armarsi di santa pazienza: i disagi saranno inevitabili.ò L’obiettivo è quello di renbdere fruibile nel miglior modo possibile la baia, gli stabilimenti e i ristoranti, garantendo però la necessaria sicurezza e un aspetto consono al luogo meraviglioso che Ancona ha la fortuna di poter sfoggiare agli occhi del mondo.