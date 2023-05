C’è Mara Carfagna per la Simonella "Il treno del cambiamento è qui" Intanto spunta la "vela" di Silvetti

di Pierfrancesco Curzi

I camion ‘vela’ con la pubblicità a favore della lista di Daniele Silvetti passa per quattro volte tra piazza della Repubblica e largo Sacramento, fermandosi a lungo proprio davanti alla conferenza stampa dove sta parlando l’ex ministro Mara Carfagna. Manovre di disturbo tipiche di una campagna elettorale o curiosa coincidenza? Il dettaglio non è passato inosservato. Va ricordato che la Carfagna è stata per 18 anni in Forza Italia prima di lasciare il partito ed entrare in Azione. Ieri si trovava ad Ancona per sostenere la candidatura a sindaco di Ida Simonella, con il Terzo Polo in appoggio all’assessore uscente, vero e proprio laboratorio politico sul territorio: "Lasciare Forza Italia è stata una scelta dolorosa per me – ha detto la Carfagna – Sono sempre stata moderata e quando il partito ha smarrito la sua identità ho deciso di accettare una sfida complicata, ma sentendomi libera però. Una scelta coerente quella di passare con Calenda di cui sono sempre più convinta. In passato sono stata testimone di tante scelte sbagliate, tra candidati impresentabili e battaglie fuori luogo".

L’onorevole Carfagna ha accettato l’invito del coordinatore regionale di Azione, Tommaso Fagioli, ed è arrivata all’incontro di Ancona ben preparata su ogni minimo dettaglio: "Ida Simonella è competente, stimata e appassionata – ha detto – e con spirito di servizio ha contribuito alla crescita della città negli ultimi dieci anni. Lei conosce i punti di forza e ciò che invece va migliorato, dal porto al commercio, dal turismo al decoro. È la scelta tra chi è capace di amministrare con serietà e concretezza e chi cerca solo di mettere una bandierina in più. Siete stati bravi a prendere e a mettere a terra tutti i progetti del Pnrr per decine di milioni. Azione su Ancona ha fatto una scelta in base alle competenze, della candidata da sostenere e della lista. Una volta eletta Ida chieda alla Regione di fare richiesta al governo per la Zes, Zona economica speciale, per ricevere fondi importanti. Il treno del cambiamento è qui e non riguarda la destra". Da una donna con un percorso politico delineato a un’altra con un passato prossimo da amministratrice. Ida Simonella ha ribadito i temi già emersi in campagna elettorale, rispondendo anche a domande su porto, parcheggi, stazione marittima e città universitaria: "Stiamo valutando l’istituzione di una navetta notturna dedicata agli studenti per collegare il centro alle varie sedi accademiche – ha annunciato la candidata della coalizione di centrosinistra – La stazione marittima? Ci siamo già espressi in termini negativi per questioni tecnico-logistiche. Se la Regione la vuole riattivare lo faccia pure, ma non sarà facile convincere Rfi. Io parlo coi fatti, coi 70-80 milioni di progetti esecutivi e definitivi del Pnrr già finanziati e pronti a essere cantierabili".