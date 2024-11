Cede il pavimento del box: muore un cavallo

In piena notte cede il pavimento del box interno alla stalla del maneggio, un cavallo di pregio precipita, restando incastrato nel vano sottostante. Attorno alle 5 intervengono i vigili del fuoco per estrarlo dalle macerie e salvarlo ma lui muore, probabilmente per i traumi e il forte choc. Scattano le indagini e la denuncia del proprietario del maneggio. Sono stati momenti di sconforto, rabbia e anche tensione quelli di ieri mattina per la tragica fine di Castellano 12, cavallo di razza di 13 anni di vita, di proprietà di una ragazza ma affidato a un maneggio di nuova gestione in via Piandelmedico. A dare l’allarme sarebbe stato l’addetto alla stalla, ieri mattina attorno alle 5, ma sono in corso e proseguono nel più stretto riserbo le indagini dei militari del nucleo carabinieri forestale di Jesi - San Marcello, intervenuti ieri mattina al maneggio, su richiesta di intervento della centrale operativa di Jesi. All’arrivo dei vigili del fuoco l’animale era ancora vivo pur se sofferente e molto agitato. Sono state operazioni delicate e complesse quelle per sollevarlo e cercare di salvarlo. Ma poco dopo averlo recuperato Castellano 12 è spirato. All’arrivo, pochi istanti dopo dei militari il cavallo era deceduto, probabilmente a causa del crollo del pavimento del box (formato da travi in cemento) in cui veniva tenuto l’animale. Il pavimento, cedendo, avrebbe causato la caduta dell’animale in una vasca di grosse dimensioni posta sotto al piano di calpestio e probabilmente utilizzata per la raccolta dei reflui zootecnici.

Sul posto era presente il proprietario del maneggio e la proprietaria del cavallo, disperata per aver perso il suo fedele e dolce compagno di cavalcate. Sul posto sono intervenuti pure i veterinari dell’Ast di Ancona i quali hanno confermato la causa di morte dell’animale correlata al cedimento della pavimentazione e preso atto dei conseguenti traumi riportati dal cavallo. Accertato il decesso del bell’esemplare a causa delle precarie condizioni della pavimentazione del box di custodia, composta da vecchie travi in cemento, poi collassate, i militari hanno proceduto al sequestro probatorio del box dove si trovava l’animale e delle travi del pavimento rimosse nel corso delle operazioni di salvataggio. Il proprietario del maneggio è stato denunciato per detenzione incompatibile con le condizioni etologiche degli animali e cagionevoli di gravi sofferenze.

Sara Ferreri