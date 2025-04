Cede una condotta fognaria: bloccata via Rossini. Previsti dieci giorni di lavori: modificata la viabilità

Disagi al traffico nei pressi del centro storico per il cedimento di un tratto di condotta fognaria in via Rossini, in corrispondenza dell’intersezione con via Martiri della Libertà. Per questo motivo c’è stata, fin da subito, la necessità di intervenire con urgenza per il rifacimento di un tratto di condotta tra l’intersezione regolata dal semaforo delle vie Rossini, XXV Aprile e delle Sgogge e via Martiri della Libertà.

Di conseguenza, per garantire la sicurezza stradale e la realizzazione dei lavori, l’ufficio traffico ha disposto temporaneamente, per la durata dei lavori stimata in circa dieci giorni, la deviazione del traffico proveniente da via Matteotti con direzione Fornaci in via Buozzi-Bramante e il senso unico di marcia direzione centro dall’intersezione del quadrivio semaforico fino al piazzale Vito Pardo. L’accesso alle attività commerciali del piazzale dell’ex hotel Parco è raggiungibile anche da via Donizetti.

Il Comune invita la popolazione vulnerabile a presentare una candidatura spontanea al censimento della popolazione vulnerabile per l’aggiornamento del Piano di emergenza comunale: in caso di calamità naturali, i nominativi pervenuti verranno tenuti in considerazione per eventuali allerte.