Centro "in ostaggio" per rifare i sampietrini

E’ iniziato il tour della sindaca di Osimo Michela Glorio che, a due settimane dall’elezione, si trova a dover far fronte a diverse grane che la città conta dal commissariamento.

C’è chi protesta per gli asfalti, il piano è partito a rilento, diverse strade sono rimaste fuori dal programma e dove i lavori sono in corso non mancano i disagi, come lungo la Costa del Borgo in pieno centro.

Il cantiere per il rifacimento dei sampietrini sconnessi terrà "in ostaggio" i residenti e non solo fino al 31 luglio per il tanto atteso rifacimento del selciato di sampietrini, quasi tutti sconnessi. I lavori sono già iniziati ma da oggi la strada viene chiusa del tutto. "Il cantiere per il rinnovo completo del selciato si sposterà nella zona più a monte e quindi verrà applicato il divieto di transito per chi arriva da via Fonte Magna, che invece fino ad oggi è consentito fino al bivio per via delle Fonti – spiega la sindaca Michela Glorio ieri in sopralluogo con i suoi assessori -. Ci scusiamo per i disagi, specialmente con i residenti, e siamo pronti a venire incontro alle richieste che riguardano la viabilità e i parcheggi. Assicureremo comunque massima vigilanza sul cantiere affinché venga rispettato il cronoprogramma, assieme agli assessori alla Cura e Manutenzione del territorio, alla Viabilità e al Centro storico".

C’è chi poi invoca un provvedimento per rendere più sicuro l’incrocio davanti all’Oasi alla Stazione (magari una rotatoria), in questo periodo tra l’altro molto più trafficato a causa della chiusura di via Fontanelle all’Abbadia per lavori.

Intanto la Giunta comunale ha approvato il progetto "E-Mobility e ricarica Osimo", che sarà candidato al bando regionale eMobilityReMa, finalizzato a sviluppare la mobilità elettrica nelle Marche. Prevede l’installazione di due colonnine di ricarica da 22 kW nel maxiparcheggio multipiano, un’area strategica con 450 posti auto, in prossimità del centro storico. Una colonnina sarà destinata all’utenza pubblica, incentivando l’utilizzo di veicoli elettrici; l’altra potrà essere riservata a esigenze legate ai servizi locali. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a oltre 100mila euro: il Comune contribuirà con un cofinanziamento pari al 31 per cento mentre per la parte restante si punta ad ottenere un contributo dalla Regione Marche di 69mila euro per coprire il restante 69 per cento dei costi.

Silvia Santini