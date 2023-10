Centro prelievi Osimo Stazione: Riapre al Pubblico Dopo lo Stop - Osimo

Il centro prelievi di Osimo Stazione torna a funzionare dopo la chiusura nel 2020, sempre nei locali delle Ferrovie. Nel centro, che riparte grazie a un accordo tra Ast e Regione, ci sarà anche l’infermiere di continuità. "Dopo tante arrabbiature, finalmente qualcosa si muove. E’ pronto il nuovo accesso diretto al servizio prelievi con un ampliamento dei servizi attraverso prestazioni infermieristiche (medicazioni, rimozioni sature, terapie insuliniche, misurazione glicemica, iniezioni) – ha annunciato la consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni -. Un servizio sanitario non solo per Osimo Stazione ma per tutto il circondario tra Castelfidardo, Camerano e la zona intera di Ancona sud che, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà a livello viario per la presenza di diversi cantieri, è venuto meno ai tanti anziani della zona". Fioccano intanto le segnalazioni per lo stato in cui versava in queste ore il bagno dell’ospedale di Osimo, segnalato da diversi utenti prima che venisse pulito. Altri potenziali disagi in vista anche nella vicina Camerano: da domani al 31 la guardia medica resterà nella sola sede di Sirolo per la presenza del cantiere all’Opera Pia Ceci, ostacolo all’ingresso alla guardia stessa che sarà ripristinata solo dal 15 novembre.