Chef al femminile "Contro ogni pregiudizio"

di Sara Ferreri

Loro sono Gabriela e Angela, una anconetana, l’altra della costiera Amalfitana, due donne, due giovani chef che lottano contro i pregiudizi e il maschilismo a quanto pare imperante anche nei ristoranti stellati. Sono nello spot per le Marche di Roberto Mancini e con il loro gusto e la loro simbiosi in cucina valorizzano le prelibatezze e genuinità locali trasformandole in bellezza, per tutti i sensi. Gabriela Damico e Angela Giordano si definiscono "artiste della cucina": dopo varie esperienze nel mondo e in Italia nei ristoranti stellati da aprile sono le chef de ‘Il molo di Portonovo’. Si sono conosciute cinque anni e mezzo fa a Milano dalla chef stellata Viviana Varese. "Da lì – come spiegano loro stesse – è nato un progetto che non solo ha come componente principale la cucina, ma anche quello del voler valorizzare e far conoscere il mondo della cucina al femminile. La donna in cucina intesa come colonna portante e non come figura secondaria". Questo le ha spinte a creare una pagina Instagram @Rainbow_woman_chefs_art dove i followers in appena un anno sono divenuti migliaia.

Nelle Marche continua questa simbiosi in cucina cominciata a Milano, per poi far tappa a Minori da Sal de Riso e ad Amalfi al ristorante Da Gemma, fino al nuovo progetto come Chef’s Creator al Molo di Portonovo. "Siamo due donne – raccontano al Carlino – un’unica entità, l’audacia e il coraggio ci accomuna, grazie alla passione della cucina che ci unisce. La nostra esperienza culinaria è un continuo divenire. Ci lasciamo ispirare da qualsiasi cosa ci circonda, ad esempio da un viaggio in Francia è nato il ‘Blue sunset’, a ricordo di un quadro di Vincent Van Gogh, oppure ‘Seminatori al tramonto’, ovvero gamberi viola, con salsa pompelmo e menta, acqua di cavolo viola e limone. Un piatto è stato presentato all’interno delle riprese per lo spot con mister Roberto Mancini".