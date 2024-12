Chiaravalle chiude l’anno con una sconfitta. Coach Romero: "La sosta per limare gli errori"

Chiudere l’anno con una sconfitta non è sicuramente un dramma e non ci sono musi lunghi nella Pallamano Chiaravalle femminile (A2 femminile, girone C). La formazione di Romero si è vista stoppare la marcia vincente a Prato (30-23), fermando così la serie positiva a tre vittorie in un turno dove è girato tutto storto, con Chiaravalle senza Cuello e Lenardon, per poi perdere Bizzotto per infortunio durante il match e con Carrizo non al top. Insomma una battuta d’arresto dove non mancano le attenuanti e che dovrà fungere da stimolo per capitan Costantini & C.

Coach Santiago Romero tranquillizza l’ambiente: "Sono soddisfatto della prima parte della stagione. Abbiamo vinto tre gare in modo positivo. L’incidente di Prato lo abbiamo già archiviato, lavoreremo per limare gli errori in attacco e in difesa durante la sosta. La formula del campionato è chiara a tutti: le partite sono poche, l’equilibrio non manca e quindi dovremo reagire alla grande nelle prossime gare". Il girone C di serie A2 riprenderà la sua marcia sabato 11 gennaio con la penultima giornata del girone di andata. L’Edilspi Mattroina sarà il prossimo ospite al PalaSport di Chiaravalle. La classifica è molto corta e viziata dai vari turni di riposo da scontare. Trapani, battuto dalla Publiesse, comanda con 8 punti. A ruota, Chiaravalle, Conversano e Prato inseguono a quota 6. Trapani e Conversano, però, devono ancora riposare. L’obiettivo per il gruppo femminile chiaravallese è recuperare le acciaccate in vista di un 2025 "dove vogliamo toglierci delle soddisfazioni" chiude l’allenatore.

Il programma e classifica del prossimo turno dell’A2 femminile (girone C), 6^ giornata. 11/01/25: Publiesse Chiaravalle-Edilspi Mattroina (ore 17), Mugello-Prato. 12/01/25: Conversano-Halikada Gattopardo. Classifica: Trapani 8; Prato, Conversano e Publiesse Chiaravalle 6; Mugello ed Edilspi Mattroina 2; Halikada Gattopardo 0. MASCHILE. La A Gold maschile, dove sono protagoniste Chiaravalle e Camerano, tornerà solo a febbraio. La regular season ripartirà l’8 febbraio. Dal 14 gennaio prenderanno il via i Campionati Mondiali a Herning dove vorrà essere protagonista anche la Nazionale azzurra.