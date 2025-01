Chiuso a un mese dall’inaugurazione

Ex Tambroni, storia di una ‘incompiuta’. Anzi no. In effetti l’ospizio di via della Cupa riuscì a vedere la luce con l’inaugurazione nel dicembre del 2005, ma un mese dopo le infiltrazioni e i problemi di agibilità a causa di errori progettuali e di lavorazione portarono alla chiusura e all’abbandono del plesso. A inizio 2006 il sequestro della struttura, con i suoi quasi 6mila metri quadrati,e poi via al procedimento giudiziario. La Corte dei Conti che nel 2013 ha condannato cinque funzionari che avevano seguito la realizzazione del sito per un danno erariale di 700mila euro: un quinto di quanto stimato dalla procura. Non una semplice casa di riposo, ma un centro specializzato per le persone non autosufficienti.