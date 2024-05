Chiusura TeamSystem: no coworking dalla città

Chiusura della sede jesina di TeamSystem con i suoi 300 dipendenti che dovrebbero essere trasferiti a Pesaro: fumata nera dopo l’incontro di ieri tra i vertici aziendali e i sindacati. La richiesta di realizzare un ufficio di coworking anche a Jesi oltre ad Ancona e Fabriano (entrambe al massimo con una quarantina di posti) non è stata accolta. Nemmeno quella del 100 per cento dello smartworking anche se chi ha la settimana ‘corta’ del cosiddetto "light friday" e abita a oltre 80 km dalla sede di Pesaro potrebbe arrivare all’80-90% secondo quanto emerso nell’incontro di ieri. Ancora al vaglio agevolazioni dei dipendenti che dovranno spostarsi a Pesaro. Più penalizzati i dipendenti che non hanno aderito al light friday con decurtazione del 10% dello stipendio, da recuperare in parte attraverso bonus welfare. Grande disappunto dai sindacati che giudicano le proposte arrivate dai vertici aziendali insoddisfacenti. L’azienda ha annunciato un nuovo incontro per valutare il tutto, dopodichè i lavoratori in assemblea decideranno se tornare a mobilitarsi come nello sciopero del 19 marzo scorso.

sa. fe.