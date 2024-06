"Ciclabile ed erba alta: basta con le scuse"

"Basta con la scusa della mancanza di disponibilità economica" accusa il consigliere comunale fabrianese di opposizione Pino Pariano, riferendosi all’erba alta all’interno della pista ciclabile. "È nuovamente una distesa di verde quasi impenetrabile - rimarca il consigliere di opposizione -. S tratta di un luogo adibito all’attività fisica che purtroppo, come i tanti marciapiedi della città, viene abbandonato e non curato. Viene pulito sporadicamente, a ridosso del periodo estivo, soprattutto. Ma, durante gli altri periodi dell’anno è abbandonato. La pista, così come i parchi pubblici, iniziano ad avere l’erba alta e questo, oltre che non essere gradevole alla vista, è un pericolo per le persone che ogni giorno vi si recano. Adesso l’Amministrazione comunale - conclude Pariano - non ci parli di risorse mancanti, come è solita fare quando gli vengono mosse critiche e si dia da fare per risolvere questa situazione". Le proteste per erba alte e buche nel manto stradale e marciapiedi arrivano da diverse zona specie ma non solo da quelle più perferiche.

sa. fe.