A Falconara (Ancona) è scattata l’era del cinghiale: lo vedono ovunque

Falconara, 5 maggio 2023 – Qualche persona avrebbe persino iniziato a familiarizzarci, quasi fosse un animale domestico. Peccato che si tratti - in realtà - di un animale selvatico, che pesa all’incirca tra 50 o 60 chili secondo le testimonianze di chi lo ha incrociato e che dal primo maggio scorrazza tra il parco Kennedy e il parco Unicef, non disdegnando una passeggiata per le vie del centro. A Falconara, se non fosse per il Falcomics e le elezioni amministrative che incombono, non si fa altro che parlare del cinghiale. Un esemplare ormai presente da giorni in città, ma particolarmente attratto dal Kennedy e dalla zona dei chioschi.

Qualche sera fa è stato visto rovistare tra la spazzatura, alla ricerca di cibo. Di giorno, invece, preferisce il fresco della zona boschiva e più impervia del grande polmone verde falconarese. Apparentemente sembrerebbe non temere gli esseri umani, non scappa alla loro vista, ma neppure li attacca per difendersi. Almeno fino a questo momento. Le competenti autorità in materia di selvatici, vale a dire la Regione Marche per il tramite della Polizia provinciale, sono state avvisate ufficialmente dalla Polizia locale dell’insolita presenza del cinghiale al parco.

Sin dal primo giorno, gli agenti del Comando falconarese hanno raggiunto l’area compresa tra via Trieste, Repubblica e Italia e in effetti lo hanno notato. Ad integrazione, ieri mattina, due pattuglie sono state impegnate sul campo, nel verde del Kennedy, ma l’ungulato non si sarebbe fatto vedere. Che si sia allontanato definitivamente, ritrovando la strada maestra per le campagne del Barcaglione? Presto per dirlo. Di sicuro gli avvistamenti in questi giorni si sono moltiplicati.

E ci sono alcune persone anche molto preoccupate, in considerazione dell’atteso festival (Falcomics) che si tiene al parco Kennedy e nelle strade limitrofe. Forse, complice la predisposizione degli allestimenti, chissà che il cinghiale non possa essere scappato altrove, in zone più tranquille, perché spaventato – lui – dal trambusto? L’ultimo video pubblicato sul gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara’ un paio di giorni fa è incredibile. L’animale, senza fare una piega di fronte alle persone che lo riprendevano, ha continuato imperterrito a cercare qualcosa da mangiare, per poi rifugiarsi verso il boschetto. Da lì, più nessuna traccia. Sarà la volta buona?