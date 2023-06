Cinghiali davanti alla Regione Marche ad Ancona: video virale

Ancona, 8 giugno 2023 – Altro che Cittadella, fortezza del re cinghiale. Adesso gli ungulati se ne vanno a spasso anche davanti alla sede della Regione Marche, in via Raffaello Sanzio, ironia della sorte, visto che proprio la Regione, insieme al Comune, dovrebbe provvedere a contenerne la diffusione.

Cercano cibo e con l’aumentare delle temperature i sacchetti dell’organico diventano un piatto odoroso e invitante per i cinghiali che frequentano da tempo il parchetto di via Tiziano. I segni sul terreno sono evidenti anche per i meno esperti, le scorribande alle prime luci del mattino sono state immortalate in un video postato su Facebook e diventato virale. L’organico viene prelevato due volte la settimana e nei giorni in cui il contenitore è pieno l’odore attira i cinghiali che sembrano aver trovato al parchetto del Tiziano un’oasi da frequentare, a discapito dei cittadini.

Così, mentre il parco di Cittadella è ancora chiuso per la presenza di un cinghiale, i suoi amici ungulati se ne vanno in giro per la città liberi di frequentare aree destinate a famiglie e bambini, che non vedrebbero certo di buon occhio l’incontro ravvicinato con la famigliola scorrazzante, anche perché le mamme di cinghiale con i piccoli, a causa del loro istinto di difesa della prole, non sono certo un incontro raccomandabile.

Roberto Rotelli, storico allenatore della squadra di football americano dei Dolphins, abita da quelle parti ed è uno di coloro che hanno commentato il video su Facebook: "Questa è l’allegra famigliola che vive al parco Tiziano – ha scritto –. Esce alle 5 di mattina per fare spesa e poi scorrazza tutto il giorno. Il bello è che hanno chiuso anche Cittadella perché erano convinti di trovarli dentro! Del resto se c’è gente che lascia i rifiuti organici lungo la strada, questi sentono l’odore e mangiano. Di solito succede due volte a settimana quando ritirano l’organico".

"Una volta mi faceva piacere fare passeggiate alla mattina presto, in via Tiziano e nelle vie vicine – racconta – ma adesso con i cinghiali in giro non ci vado di sicuro. Non li ho mai visti, finora, ma il video è eloquente e chi lo ha postato scrive che lo ha fatto a quell’ora del mattino". Gira voce che ci sia anche chi lascia appositamente da mangiare alla famigliola di cinghiali, come fossero dei gatti, ma forse è solo una bufala.

Roberto Rotelli non la prende bene, però: "Non è possibile una cosa del genere, non stiamo parlando di animali domestici. Voglio bene a tutti, ma bisogna porre un rimedio a questa situazione. Evidentemente qualcosa con la selezione dei cinghiali è andata storta, sono animali selvatici che si riproducono in abbondanza, con il benestare di chi li vuole mantenere. Mi vengono i brividi a pensare che qualcuno possa investirli con il motorino, perché con l’auto il cinghiale ti sfascia la macchina, ma con il motorino o con la moto finisci per terra. Troppo pericoloso. Non possiamo pensare che in mezzo alla città ci siano cinghiali che razzolano come e dove gli pare".