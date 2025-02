"Cinque donne e una mutanda" stasera all’Italia di Numana

Va in scena stasera alle 21 al cinema teatro Italia di Numana "Cinque donne e una mutanda" per la rassegna teatrale "Numana non solo estate". La compagnia teatrale Il castello aps presenta la procace moglie di un piccolo impiegato di banca che, alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede, perde le mutande. Per quanto prontamente superato, l’incidente provoca strane curiosità e segrete voglie tra gli uomini che vi hanno assistito. "Riusciranno i nostri eroi a mettere in atto le loro avventure proibite da weekend o prevarrà la concretezza e il buon senso delle donne?", dicono gli attori della commedia ambientata intorno alla metà degli anni Sessanta ma più che mai attuale nell’affrontare in modo sarcastico e con generosa vis comica le debolezze umane con un finale inaspettato. Biglietto unico 10 euro.