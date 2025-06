"Cinque giullari per Francesco". Stasera tocca a David Riondino

Ultimo appuntamento con "TeatrinFesta", nuova rassegna voluta dalla Regione Marche con l’obiettivo di valorizzare il prezioso patrimonio di teatri della regione. Il titolo della prima edizione è "Cinque giullari per Francesco", in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi. Questa sera (ore 21, ingresso libero) al Teatro Gentile di Fabriano protagonisti saranno David Riondino e ‘i poeti a braccio’ Pietro De Acutis e Giampiero Giamogante. Cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore eccezionale, Riondino è un artista amato dal pubblico sin dalle sue prime apparizioni al ‘Maurizio Costanzo Show’ dove, interpellato a caldo dal conduttore, era capace di improvvisare su due piedi brevi storielle comiche cantate, accompagnandosi alla chitarra. I suoi versi sono apparsi su numerose riviste fino a testate più prettamente comiche e goliardiche come ‘Comix’. La serata è arricchita da un intervento di Davide Rondoni, direttore artistico della rassegna, e della blogger Sara Ciafardoni, e prevede un intervento musicale del Quartetto Form – Quartetto Concorde, composto dai violinisti Jacopo Cacciamani e Melissa Cantarini, dalla violista Francesca Spada e dalla violoncellista Elena Antongirolami.