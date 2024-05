Ciriachini 2024, emozioni e applausi ad Ancona: i premiati

Ancona, 4 maggio 2024 - "Abbiamo trasferito l'evento qui per avvicinarlo alla gente, agli anconetani. È un orgoglio per me premiare chi si è distinto per aumentare l'onore della città". Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, sul palco di piazza del Plebiscito, meglio conosciuta come piazza del Papa, in apertura della cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze ai cittadini che si sono messi in luce per particolari meriti sociali e comunitari. L'evento, realizzato per la prima volta in una location inedita, ha attirato in centro centinaia di persone nel giorno del patrono, San Ciriaco, che dà nome anche alla consueta fiera di maggio, in programma dal 30 aprile al 5 maggio, ma anche ai premi conferiti stasera, i ciriachini appunto.

Dopo la santa messa alla cattedrale del Duomo, autorità politiche, religiose e militari, Giunta e Consiglio comunale quasi al completo e i cittadini sono scesi fino al cuore di Ancona per l'evento iniziato intorno alle 19.15. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco è andata la medaglia d'oro, ricevuta dal comandante Pierpaolo Patrizietti ma "da condividere con tutte le donne e tutti gli uomini del Corpo. L'onorificenza ci inorgoglisce, ma ci fa riflettere anche sulla grande responsabilità che abbiamo nel continuare il nostro lavoro".

Tra le motivazioni che avevano portato l'amministrazione a scegliere i vigili del fuoco nel novero dei papabili, l'impegno per "l'attività svolta in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022. Il Comando provinciale di Ancona ha effettuato oltre 2500 verifiche statiche, principalmente concentrate nel comune di Ancona (90 per cento). Tali attività sono state svolte impegnando 11 squadre di tecnici verificatori provenienti anche da altri Comandi (anche extraregionali), nonché richiamando in servizio giornalmente circa il 50 per cento del personale operativo effettivo, principalmente della sede centrale di Ancona. Sono state effettuate mediamente 200 verifiche statiche giornaliere nel periodo di massima attività, e numerosi interventi di rimozione parti pericolanti dagli edifici", si è letto nella pergamena.

Ciriachini d'argento a Salvatore Lo Faro, Adelchi Tonucci, Alberto Caporalini, Benito Osimani, Filotea Francesco Severoni, Francesco Corvaro, oltre ad un'ottantina di benemerenze civiche a cittadini, associazioni, forze dell'ordine e soccorritori.

Struggente il momento del conferimento del premio alla memoria di Stefano Crispiani, ex consigliere comunale, deceduto nel 2022. Un applauso interminabile ha accolto i familiari, dinanzi alla platea alzatesi tutta in piedi (il primo il sindaco Silvetti), per la consegna dell'attestato da parte di presidente e vice del Consiglio comunale, Simone Pizzi e Francesco Rubini. La cerimonia è terminata alle 20.40, dopo oltre un'ora.