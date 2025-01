"Cittadella scolastica, minimo peso sul bilancio"

"La realizzazione del nuovo Istituto comprensivo Centro, la cittadella scolastica che comprende le scuole Cesare, Leopardi e Peter Pan, rappresenta un’opera fondamentale per il nostro territorio, con un costo complessivo che si aggira intorno ai dieci milioni di euro. E di questa cifra, soltanto 1-1,2 milioni di euro saranno sostenuti attraverso l’accensione di un mutuo". Lo rende noto, sulle colonne del Carlino, l’assessore al Bilancio Marco Giacanella. "Nel 2023, infatti, avevamo inizialmente previsto di accendere un mutuo di 3,6 milioni di euro per finanziare la parte residua dell’intervento – prosegue –. Tuttavia, abbiamo scelto di accendere con Cassa Depositi e Prestiti un prestito flessibile, che ci ha permesso di rinviare la decisione sull’importo finale ad ottobre 2025. Questo ci ha dato l’opportunità di attivarci per trovare altre risorse anche extra-comunali e ridurre al minimo il ricorso al debito".

E nel dettaglio illustra: "Grazie a un lavoro attento e strategico, abbiamo raggiunto questo importante obiettivo. Attraverso la rinegoziazione del contratto del calore e un contributo della Regione Marche pari a 1 milione di euro, l’importo da contrarre come mutuo è stato drasticamente ridotto. Siamo riusciti ad alleggerire il peso economico sulle future generazioni, impegnandole per un importo che rappresenta quasi un decimo del costo totale dell’opera".

Gonfia il petto: "Questo risultato testimonia la capacità dell’amministrazione di gestire le risorse pubbliche con responsabilità e lungimiranza, individuando soluzioni sostenibili e innovative. È un traguardo che ci riempie di orgoglio, perché non solo risponde alle esigenze attuali, ma guarda al futuro, tutelando l’interesse delle generazioni che verranno".

Gli ulteriori sviluppi sono arrivati in coda all’approvazione del Bilancio di previsione 2025, varato dalla maggioranza nel Consiglio di lunedì. Maggioranza che ha parlato di una manovra di "buonsenso e equilibrio", mentre l’opposizione ha palesato scetticismo per i contenuti. Giacanella, inoltre, ha rivendicato il fatto che "l’attuale Giunta non ha contratto debiti per spese correnti" ma in passato "abbiamo preso due mutui senza interessi per gli impianti sportivi".

L’unico mutuo previsto, invece, è proprio quello destinato al "ribattezzato" Polo del Centro. Il rivoluzionario cantiere è stato consegnato ad aprile 2024 e, essendo legato al Pnrr, dovrà essere completato per il 2026. I tre moderni corpi di fabbrica si svilupperanno tra via della Repubblica e la sottostante via Leopardi, suddivisi su quattro livelli collegati tra loro da scivoli, scale e ascensori. Ciascun plesso avrà ingresso indipendente e saranno realizzati spazi e strutture fruibili da tutti i cittadini.

Giacomo Giampieri