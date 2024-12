Colpo di sonno: frontale. Undicenne grave al Salesi. Ricoverata un’infermiera

Un’invasione di corsia provoca un frontale sulla via Flaminia, il bilancio è di cinque feriti di cui uno grave, un bambino di 11 anni. L’incidente è avvenuto sabato sera, all’altezza della frana Barducci, alle 22.30. Un tratto rettilineo già teatro di molti incidenti anche drammatici. Una Dacia Duster con a bordo una famiglia di quattro persone, arrivata da Singapore per passare le feste ad Ancona, si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da una infermiera del Salesi, di 51 anni, residente a Senigallia, che aveva appena smontato dal turno serale.

Un impatto violento. La Dacia si trovava lungo la corsia in direzione stazione mentre la Yaris viaggiava verso nord, in direzione Torrette. La dinamica del frontale è ancora al vaglio della polizia stradale ma dai primi riscontri è emersa una invasione di carreggiata da parte di uno dei due veicoli. A causarla probabilmente un colpo di sonno. Le due auto sono state trovate rivolte nella stessa direzione ma dall’ammaccatura della carrozzeria è stato ipotizzato il frontale. Il bambino di 11 anni, il più grave dei feriti, (originario di Singapore, ma nato in Italia) è stato portato in Ospedale al Salesi insieme alla madre che ha riportato alcune escoriazioni. Il bambino è rimasto in osservazione fino a ieri mattina in pronto soccorso poi è stato trasferito in Rianimazione in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Il minore ha riportato un trauma facciale e un trauma toracico ma non è stato necessario intervenire con una operazione chirurgica. Gli altri tre feriti, il padre del bambino, un altro componente della famiglia e l’infermiera, sono stati portati all’ospedale di Torette. Qui il ferito più serio è stata l’infermiera che ha riportato un trauma toracico e diverse fratture tra cui una al ginocchio e per la quale è stata operata. La 51enne è stata ricoverata in Chirurgia.

ma. ver.