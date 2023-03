"Cominibus", una app per conoscere la posizione del bus degli studenti

Ecco "Cominibus" un’app che aiuta i genitori dando la posizione degli autobus scolastici comunali. Il Comune, in collaborazione con la cooperativa sociale Castelvecchio service, ha avviato un progetto che semplifica la vita dei genitori con figli che prendono gli autobus scolastici comunali per andare a scuola o tornare a casa dopo le lezioni. "Si tratta – spiegano dal Comune - di un’applicazione gratuita utilizzabile dal proprio cellulare che permette ai genitori di seguire in tempo reale la tratta del bus del proprio figlio o dei propri figli". "La web-app, totalmente gratuita e già funzionante - spiega l’assessore alla Solidarietà Dilia Spuri - permette di monitorare in tempo reale il bus del proprio figlio, controllare quando sale e scende e sapere così sempre quando arriva alla fermata! Nel caso succedesse qualcosa, come un ritardo o altro, sarà l’app ad avvisare. È un modo quindi per semplificare la vita dei genitori, che non dovranno più attendere l’arrivo del bus, magari sotto la pioggia, ma sapranno esattamente quando sarà in arrivo per andare a prenderli alla fermata o aspettarli a casa". "E’ un servizio di nostra proprietà che abbiamo fatto realizzare dopo aver parlato con tanti genitori, ascoltato le loro esigenze e sperimentato in questi ultimi mesi - dichiara Salari Marco presidente della cooperativa -. È una web-app semplice da utilizzare, che si scarica dal sito (https:comunibus.cvs.coop)". Basta solo richiedere l’accesso e, una volta svolte le necessarie verifiche con gli uffici comunali, si riceverà un codice da inserire nella stessa app. Così prendere il bus sarà più facile e sicuro per i ragazzi.