Compra telefono, truffata: una denuncia

Vende un telefonino a un prezzo interessante, pensa di averlo comprato ma era una truffa. La polizia trova il responsabile, un sassarese 57enne con numerosi precedenti per truffa e lo denuncia a piede libero. Tutto è iniziato nei primi giorni di settembre quando la vittima, 31enne nigeriana, ha visto sulle pagine marketplace di Facebook uno smartphone I-phone di ultima generazione in vendita al prezzo di 370 euro. A pubblicarlo era un utente con nickname. Interessata all’acquisto, la ragazza ha contattato il venditore tramite messaggistica sullo stesso social e i due si sono accordati per la somma di euro 330 da versare mediante ricarica di una carta Postepay di cui il presunto fornitore ha fornito subito i dati. Una volta effettuata la ricarica, la 31enne ha inviato al venditore copia della ricevuta di pagamento. Dopo alcuni giorni, non avendo ricevuto nulla la vittima ha contattato il venditore che ha risposto in modo vago giustificandosi che era stato impossibilitato a recarsi alle poste, per poi non rispondere più. Gli accertamenti espletati sulla carta Postepay, hanno consentito agli agenti di risalire all’intestatario della carta: un 57enne sardo con numerosi precedenti per truffa. Pertanto, i poliziotti lo hanno denunciato alla procura competente.