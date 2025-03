"Con più movimento meno delinquenza"

Silvia Mondaini di Bobeche Vintage Store crede nella rinascita degli Archi: "In questo quartiere ho creduto in tempi non sospetti, quando ancora la ristrutturazione neanche era stata pensata. Oggi è stata realizzata e ha messo in evidenza tante positività, anche se non ha risolto qualche piccola criticità. Ci lavoro e ci vivo: il parcheggio comincia a rappresentare un’esigenza imprescindibile, i posti si sono molto ridotti e per le attività commerciali è complicato. Mi auguro che si trovi la soluzione, per il quartiere il commercio è indispensabile, senza commercio non c’è gente, senza gente non c’è movimento, senza movimento c’è delinquenza".