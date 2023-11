Conad e Egan insieme per una collezione di solidarietà al Salesi

Conad anche quest’anno rinnova la collaborazione con Egan, una delle aziende marchigiane leader dell’home decor, avviando la collezione solidale "Una collezione da favola" a sostegno dei reparti pediatrici di 27 ospedali italiani. Dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche. L’attenzione alla sostenibilità è ancora una volta protagonista dell’iniziativa: ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata FSC, a dimostrazione dell’impegno di Conad ed Egan nell’adottare pratiche responsabili per l’ambiente.

A ciò, si unisce l’impegno sociale di Conad. L’iniziativa promossa congiuntamente nell’anconetano dalle Cooperative Conad Adriatico e CIA-Commercianti Indipendenti Associati, prevede infatti la donazione di 50 centesimi per ogni premio distribuito. L’importo raccolto andrà a beneficio della Fondazione Ospedale Salesi onlus di Ancona, sostenendo in maniera concreta chi, ogni giorno, si dedica a rendere il soggiorno dei bambini ricoverati il più sereno possibile.

"La scelta di sostenere iniziative come questa riflette profondamente la nostra visione e il nostro modo di fare impresa. Crediamo fermamente nella sostenibilità come pilastro fondamentale dell’agire aziendale, intesa come un impegno che abbraccia ogni aspetto della comunità in cui operiamo. Questa collaborazione rappresenta, per noi, un ulteriore passo nella direzione di un’impresa che non si limita al business, ma che cerca attivamente di avere un impatto positivo sulla società. – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando - La nostra missione è sempre stata quella di costruire legami duraturi con le comunità locali, sostenendo progetti che facciano la differenza nella vita delle persone. È in quest’ottica che l’iniziativa GOOFI by Egan si inserisce perfettamente nel nostro impegno quotidiano". "Ancora una volta siamo a fianco degli ospedali pediatrici del nostro territorio per esprimere un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria" ha commentato Luca Panzavolta, Amministratore Delegato di CIA-Commercianti Indipendenti Associati.