"Concerti Candlelight". Dai Coldplay a Morricone

Tutto il fascino della musica ‘a lume di candela’ ad Ancona. I ‘Concerti Candlelight’, creati da Fever con lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica, arrivano infatti nel capoluogo marchigiano. Per la precisione alla Domus Stella Maris in via Colle Ameno 5, dove questa sera l’appuntamento è doppio.

Alle ore 20.30 ci sarà il tributo ai Coldplay, mentre alle ore 22.30 ad essere omaggiati saranno i compositori che hanno scritto splendide colonne sonore per film amatissimi dal pubblico (Morricone, Rota, Piovani). Il concerto a loro dedicato avrà una replica sabato 7 settembre (ore 22), quello dedicato ai Coldplay addirittura due, domenica 20 ottobre (ore 21.30) e sabato 23 novembre (ore 21.30), entrambe all’auditorium della Mole Vanvitelliana. Serata imperdibile per gli amanti dei Queen è quella di domani (ore 22.30), visto che alla Domus Stella Maris si potranno ascoltare i loro più celebri della band di Freddie Mercury.

L’evento sarà ripetuto domenica 8 settembre (ore 20 e ore 22), sempre alla ‘Stella Maris’, e domenica 20 ottobre (ore 19.30) all’auditorium della Mole Vanvitelliana.

Ma c’è un altro artista a cui i ‘Concerti Candlelight’ rendono il giusto tributo. E’ il grande pianista e compositore Ludovico Einaudi, atteso sabato 7 settembre (ore 20) alla Domus Stella Maris. Un programma decisamente intenso, a conferma del successo che l’iniziativa ha avuto e continua ad avere presso il grande pubblico. Nati come una serie di concerti di musica classica, i ‘Candlelight’ riproducono le opere dei più grandi compositori, come Vivaldi, Mozart e Chopin. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati agli anime giapponesi, colonne sonore di film e molti altri.

Questa esperienza multisensoriale si è evoluta coinvolgendo anche ballerini di danza classica, acrobati e proponendo altri generi musicali, come jazz, soul, opera, flamenco e molto altro. I ‘Concerti Candlelight’ che si potranno ascoltare ad Ancona sono intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Il formato innovativo rappresenta un’esperienza unica, e la varietà della proposta permette di soddisfare praticamente tutti i gusti musicali. A fare il resto ci pensano location mozzafiato, illuminate per l’occasione da migliaia di candele.