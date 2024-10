Conduttura colabrado: sostituzione con disagi

"Sono opere attese da tempo. Non solo dai residenti ma da tutti coloro che frequentano il centro. Facciamo appello alla collaborazione dei cittadini. Le aziende opereranno nel più breve tempo possibile e l’amministrazione comunale sarà a disposizione per chiarire eventuali dubbi e rispondere a esigenze che dovessero emergere".

Sono le parole dell’assessore a Manutenzione e Viabilità Romolo Cipolletti, con le quali annuncia due importanti interventi da effettuare nel cuore della città e, contestualmente, chiede comprensione ai falconaresi vista l’urgenza con la quale dovranno essere realizzati.

Quello più rilevante è indubbiamente legato alla sostituzione della conduttura idrica di via Bixio, nel tratto tra le vie Manara e IV Novembre. Una conduttura idrica, quella attualmente presente, finalmente destinata "alla pensione".

Il grosso tubo, come documentato dal Carlino, soltanto negli ultimi mesi si è rotto più volte e in più punti, tanto da lasciare per diverse ore i residenti senz’acqua.

Ora quei disagi potrebbero essere cancellati. Da mercoledì, a partire dalle 7.30 del mattino, però, alcuni disagi riguarderanno piuttosto la viabilità, viste le ovvie modifiche per consentire al personale della società di Viva Servizi di intervenire.

Si inizierà dal tratto di via Bixio compreso tra via Mameli e via Manara, dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati.

Una volta completata la sostituzione della tubatura, il cantiere si sposterà anche nel tratto di via Bixio compreso tra via Manara e via Cairoli, dove scatterà anche in questo caso il divieto di sosta su entrambi i lati.

Durante i lavori sarà comunque consentito lo svolgimento del mercato del lunedì: l’area di cantiere sarà transennata per non interferire con gli spazi dedicati agli ambulanti.

Da fine novembre, invece, i lavori saranno sospesi per non interferire con le festività natalizie, poi riprenderanno dopo il 6 gennaio per completare la sostituzione della tubatura che prosegue il suo percorso fino a via IV Novembre.

Proprio in via IV Novembre, a partire in questo caso da martedì, prenderanno avvio i lavori di asfaltatura che interesseranno il tratto di strada compreso tra via Flaminia e via Rosselli-Leopardi. Anche in questo caso la sosta sarà vietata su entrambi i lati e la conclusione dell’intervento è prevista nel giro di una settimana.

Contemporaneamente sarà asfaltato anche il tratto di via Cavour compreso tra piazza Mazzini e via Rosselli con il divieto di sosta che interesserà il lato nord (lato Senigallia) della strada. Disagi per rendere condutture e strade più sicure.

gi. gia.