"Contenti di quanto fatto . Il ritorno sarà molto duro"

Il Fossombrone si sta preparando per la seconda parte del campionato. Fino a oggi sono in programma le consuete sedute d’allenamento, poi domani e l’1 gennaio mister Fucili ha concesso due giornate di riposo. Dal 2 gennaio ripartirà la settimana tipo in vista della trasferta di domenica 5 gennaio a Teramo. Nell’ambiente si registra un clima di fiducia e di consapevolezza dei propri mezzi anche se la seconda parte del torneo, con diverse società che hanno fatto ricorso al mercato, sarà ancora più difficile.

"La vittoria ad Isernia - dice il dg Marco Meschini - è stata fondamentale per continuare a crescere e a migliore la nostra autostima dopo un periodo che ci aveva negato il risultato. Per quando riguarda il girone di andata molte squadre hanno rispettato i pronostici soprattutto parlo dell’alta classifica, noi stiamo riuscendo a giocarcela ogni domenica senza avere assilli di classifica e altre pensieri che non portano a niente, per cui chiaramente siamo contenti ma sappiamo anche che le difficoltà raddoppieranno nel girone di ritorno. Ora dopo la sosta ci aspetta il Teramo, squadra forte, una piazza importante che cercherà in tutti i modi di vendicare la sconfitta dell’andata e riprendere il proprio cammino dopo la battuta d’arresto nel derby con L’Aquila".

"Riguardo il mercato - aggiunge Meschini - penso che non opereremo a meno di occasioni o di sostituzioni di qualcuno che chiede di andare via. Quindi penso che rimarremo cosi, con l’attuale rosa".

Le due settimane che dividono l’ultima giornata d’andata alla prima di ritorno serviranno a mister Fucili per recuperare gli acciaccati e per valutare le condizioni dell’infortunato Bucchi. Per Teramo sarà assente per squalifica Conti, ma chi giocherà al suo posto sarà all’altezza del compito. Anche a Teramo al seguito della squadra non mancheranno i tifosi, encomiabili per il loro attaccamento e il supporto ai colori sociali.

