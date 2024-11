Controlli carabinieri, una coppia di amici trovati con la droga

Raffica di controlli: beccati dai carabinieri in centro storico due amici 26enni, ragazzo e ragazza con hashish e marijuana. Lui viene denunciato a piede libero, lei segnalata come assuntore di stupefacenti. E’ avvenuto venerdì pomeriggio quando i due non sono sfuggiti al controllo dei carabinieri dell’nucleo operativo Aliquota Radiomobile. Lui 26enne, residente nel maceratese è stato denunciato per detenzione illecita: aveva 39 grammi tra marijuana e hashish, sostanze, queste, che sono state sottoposte a sequestro. Segnalata invece al prefetto, la sua amia coetanea, trovata con 0.87 grammi di hashish e di uno spinello con la stessa sostanza (uso personale). Il bilancio dei controlli della compagnia di Jesi è di tre denunce e due segnalazioni. I militari della stazione di Jesi hanno segnalato al prefetto un 19enne, anch’egli sorpreso nella tarda serata di venerdì con 0,51 grammi di hashish, detenuti per uso personale. Due uomini, di 62 e 49 anni nel tardo pomeriggio di domenica sono stati beccati dai carabinieri di Castelplanio e Santa Maria Nuova alla guida in stato di ebbrezza. IL 62enne aveva superato il limite di ben 5 volte. A entrambi è stata ritirata la patente