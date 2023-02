Controlli, giovane trovato con la droga

Continua l’impegno dei carabinieri nelle scuole, per informare i giovani alla ‘cultura della Legalità’, ma anche per effettuare controlli finalizzati a contrastare l’uso di sostanze stupefacenti. Mercoledì è stato effettuato un servizio antidroga, che ha visto impegnati 8 carabinieri della Compagnia di Senigallia e 2 carabinieri con una unità cinofila del Nucleo Cinofili di Pesaro. Il servizio ha interessato il campus scolastico di Senigallia e varie zone del centro, abitualmente frequentate da persone che fanno uso di droga. Nel corso di un controllo fatto in un parco pubblico è stato individuato un 19enne di Marzocca, trovato in possesso di uno spinello e circa 8 grammi di marijuana. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore e la droga è stata sequestrata. Nel campus non è invece stato rinvenuto stupefacente. In questa settimana i militari hanno effettuato quattro incontri con ragazzi della Scuola Media Mercantini e dell’istituto superiore Panzini: al centro il tema della legalità. Agli incontri hanno preso parte complessivamente 300 ragazzi e sono state trattate varie tematiche, dall’alcolismo, alle droghe, al servizio di chiamata di emergenza al 112, alla violenza di genere. Gli incontri sulla legalità e i controlli con i cinofili continueranno anche nelle prossime settimane