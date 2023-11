Controlli nei locali. Fioccano multe

Nuovi controlli sul fronte igienico sanitario per i locali cittadini: sanzionato per 1.400 euro un circolo culturale e per 600 euro un kebab. Martedì pomeriggio polizia e personale medico del dipartimento di prevenzioneservizio igiene alimenti di origine animale e della polizia locale, ha proceduto a controlli amministrativi congiunti in due esercizi commerciali. In un circolo culturale, nel locale adibito a laboratorio, sulla finestra non era presente la retina anti insetti, necessaria per la lotta agli infestanti. Anche nel locale deposito la finestra era sprovvista di tale retina. Nel laboratorio era presente un punto cottura con quattro fuochi, non dotato di cappa di aspirazione dei fumi e, nei punti più difficilmente raggiungibili sotto le attrezzature, sono state rinvenute aree interessate da tracce di incrostazioni. Trovati poi contenitori per rifiuti non dotati di coperchi né di pedali. All’interno dei locali, non era adeguatamente identificata una zona adibita a spogliatoio del personale e dedicata allo stoccaggio del materiale per la pulizia. Il titolare non era in grado di esibire il manuale di autocontrollo (Haccp), né lo statuto né il libro dei soci. Al kebab gli agenti hanno riscontrato l’installazione di una tenda e dell’insegna luminosa senza la necessaria autorizzazione. Di qui la sanzione di 600 euro con diffida a sanare le irregolarità in tempi brevi. Agli Orti Pace è stato beccato un 32enne tunisino senza fissa dimora con mezzo grammo di hashish: ha cercato di fuggire ma è stato inseguito e bloccato. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.