Controsoffitto crolla su un ragazzo in palestra

La riflessione preliminare, carica di sincero dispiacere per l’accaduto, è quella del padre di famiglia e di chi, quella palestra, l’ha fondata con visione, passione e sacrifici: "Ci siamo subito messi in contatto con il giovane per sincerarci delle sue condizioni. Gli auguriamo una pronta guarigione". Le parole a supporto, invece, servono a sgomberare il campo dagli equivoci rispetto ad un incidente "provocato dalle infiltrazioni d’acqua da un terrazzo sopra lo spogliatoio uomini e che non rientra nelle nostre pertinenze", racconterà, che avrebbe potuto avere conseguenze assai più serie. Ci mette la faccia Simone Marzioni, titolare della Karmafit di via Flaminia, struttura regolarmente aperta nonostante la criticità registrata mercoledì pomeriggio e limitatamente ad un’area della stessa. Erano passate da poco le 17.30, quando una porzione del controsoffitto nello spogliatoio degli uomini si è staccata ed franata rovinosamente addosso ad un ragazzo. Era da solo, in quel momento, all’interno del locale docce, ma è stato subito soccorso. Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi del 118 e, contestualmente, i vigili del fuoco per disciplinare i rilievi. Il giovane è rimasto ferito, seppure non gravemente, ma è stato necessario trasferirlo all’ospedale di Torrette per ricevere le cure del caso. Intanto sono partite le verifiche per la tenuta dello stabile, tanto da far uscire le persone. Verifiche che hanno avuto esito positivo e la Karmafit ieri è tornata pienamente fruibile. A garantirlo lo stesso Marzioni: "Relativamente a quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri (mercoledì, ndr) la Karmafit precisa che l’incidente, come stabilito da una perizia accurata, è stato causato da un’infiltrazione di acqua dal terrazzo situato sopra lo spogliatoio degli uomini e che non rientra nelle nostre pertinenze – il punto del fondatore della palestra –. La perdita ha bagnato il controsoffitto che appesantendosi ha fatto cadere una parte di esso colpendo, fortunatamente in maniera non grave, un ragazzo che era presente in quel momento". Dopo l’augurio di pronta ripresa all’iscritto, con cui lo staff della palestra sarebbe in costante contatto, Marzioni ha concluso assicurando che "la verifica dei vigili del fuoco ha accertato che il locale, fatta eccezione della zona interessata, è sicuro e agibile. Avuta questa rassicurazione, mentre sono già partiti i lavori di ripristino, abbiamo deciso di far proseguire tutte le attività regolarmente".

Giacomo Giampieri