Cori protagonisti al Ss. Crocifisso di Numana e al Cortesi di Sirolo

La Riviera del Conero vibra di musica oggi. La Corale Cristo Re torna a incantare gli appassionati anche stasera al santuario del Ss. Crocifisso di Numana. "Harmonius by Corale Cristo Re" è in programma alle 21 e avrà come ospite il "Sister’s chorus" di Fossato di Vico diretto dal maestro Michele Fumanti. La Corale numanese invece prevede alle percussioni Dalila Maretti e al basso Davide Scagliati ed è diretta da Alex Chellumbrun. Sempre stasera, stessa ora ma al teatro Cortesi di Sirolo, c’è il concerto di fine anno del coro sirolese "Andrea Grilli" diretto dal maestro Samuele Barchiesi con la Grilli’s band (alle tastiere Francesco Mascara e alla batteria Rodnei Tassi). "A sky full of Xmas!" il titolo della serata per salutare in musica il 2024.