Corinaldo e Cus Ancona possono esultare

Nella terza giornata di campionato, bottino pieno per Corinaldo e Cus Ancona. Niente punti, invece per Audax Senigallia, Jesi e Atletico Chiaravalle.

Serie A2. Prima sconfitta casalinga per l’Audax. Seconda consecutiva. Questa volta a portare a casa i tre punti è il New Real Rieti. "C’è molto rammarico per il risultato finale - racconta Simone Toppi, uno dei giovani più promettenti del futsal marchigiano -. Paghiamo gli errori che abbiamo fatto, e in questo sport, e soprattutto in questa categoria, non te li puoi permettere, a maggior ragione quando davanti hai un avversario di livello che davanti alla porta non perdona. Voglio però evidenziare la nostra prestazione a livello tattico, non ci siamo mai fatti mettere sotto, abbiamo dimostrato sempre il nostro gioco, un po’ più di freddezza sotto porta ci avrebbe sicuramente aiutato".

Serie B. Il Corinaldo si va a prendere la seconda vittoria di fila. A Montegranaro, dove l’Alumia (già Nuova Juventina) era imbattuta dal 29 aprile 2022, il Corinaldo riesce a imporsi (6-7). "Come ci dice sempre il nostro allenatore ’la difesa deve essere la nostra arma primaria’ – il post gara di Francesco Pianelli, un gol per lui –. La qualità davanti non ci manca affatto, per questo difendere bene significa tutto. Abbiamo meritato questa vittoria pur sprecando tanto".

Risorge il Cus Ancona e, dopo due sconfitte, conquista per la prima volta i tre punti in palio. Al Posatora, ospite lo Jesi, termina 4-2. "Una partita molto equilibrata: il primo tempo hanno giocato meglio loro, ma nel secondo tempo abbiamo fatto tutto noi. – le parole dell’ex di turno Giordaninho -. Avevamo bisogno di vincere, principalmente per la testa, e perché meritavamo una vittoria". Lo Jesi, per la prima volta, rimane a secco di punti: "Il Cus veniva da due sconfitte consecutive, quindi a livello di atteggiamento ero sicuro avrebbero avuto una risposta positiva - il commento del neo acquisto jesino, Facundo Di Iorio -. Dal canto nostro, è stata una settimana un po’ sfortunata: qualche infortunio, qualche ragazzo con la febbre, Alemao in tribuna perché espulso la scorsa partita. Sull’1-2 abbiamo preso un gol che potevamo evitare di prendere, poi l’espulsione di Mammoli, noi con la panchina un po’ più corta, loro a fine gara sono arrivati più brillanti".

Serie B femminile. L’Atletico Chiaravalle torna dalla trasferta in Veneto a bocca asciutta. In casa del Grisignano, le marchigiane subiscono la prima sconfitta stagionale (3-2). Le padrone di casa si portano avanti dopo appena qualche secondo, ma è Felicetti a riportare la gara in perfetto equilibrio. Prima dello scadere, per le venete c’è tempo per il raddoppio. Nella ripresa il Chiaravalle pareggia con De Brito su punizione. Sul finale, però il Grisignano trova la rete della vittoria.

