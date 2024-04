"Così vi accompagno a scoprire albe e tramonti sul Monte Conero"

p"Esplora il Conero: avventure all’alba e al tramonto con le Guide Live Trekking". È pronta a riprendere, fra pochi mesi, l’iniziativa di Luca Fragola, guida naturalistica della regione Marche e del Parco del Conero. Quest’estate, se volete lasciarvi incantare dalla maestosità del nostro Monte Conero con un’esperienza indimenticabile, potete farlo con le guide Live Trekking, di cui fa parte proprio Fragola. Un’immersione nella natura completa, per vedere albe e tramonti ed esplorare le bellezze doriche, dal Passo del Lupo alle Due Sorelle. Gli eventi inizieranno fra giugno e luglio, ma le iscrizioni sono già aperte. Un paesaggio, quello di Ancona, che attira sempre più turisti e visitatori, continuando ad ammaliare e stregare. Ma cos’ha di così speciale questo capoluogo che a dire il vero, alle volte, sembra soporoso? "Mi lasci dire che abbiamo posti stupendi – riflette Fragola – Domenica, ad esempio, andremo sui punti più importanti del Conero, vedremo il limite Kt, punto di interesse geologico (nonché limite tra due ere geologiche), e Pian di Raggetti. Toccheremo la storia del Conero, che un tempo era, per così dire, calvo, senza bosco. Era stato disboscato per l’uso del legname – spiega la guida – Poi, è stato rimboscato più volte. L’operazione più importante di rinverdimento è stata nel ventennio fascista. E nelle nostri escursioni scopriremo le varie tecniche usate. Passeremo anche nelle grotte romane, scavate in epoca imperiale e andremo sui belvedere più belli, il Pian Grande, Belvedere Nord e Belvedere Sud, fino a quello del Passo del Lupo dove vedremo la spiaggia delle Due sorelle dall’alto senza scendere, perché c’è il divieto". Uno stradello fra i più belli, ma molto pericoloso: Da quanto so, il Parco cerca da anni una soluzione per riaprirlo, ma con dei limiti. Non è facile, è un sentiero impervio e difficile, la roccia frana, ci sono diversi strapiombi e fare una ferrata è impossibile perché la roccia è instabile. Bene il divieto". Nei mesi di giugno e luglio, alba ogni mercoledì. Mentre per il tramonto ci si vedrà il giovedì. "Ancona – tiene ad evidenziare la guida – è una delle poche città sul mare Adriatico in cui si può ammirare il sole sorgere e tramontare sul mare".

Nicolò Moricci