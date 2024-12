Crisi in Comune, al voto tra aprile e giugno

Al voto anticipato Osimo dovrebbe andare tra il 15 aprile e il 15 giugno, primo turno ed eventuale ballottaggio compresi. I termini non slitteranno oltre, secondo quanto è emerso durante l’incontro in Comune tra i dirigenti e il segretario comunale, senza i dipendenti del municipio, all’arrivo ieri mattina del commissario prefettizio Grazia Branca. Una riunione importante di presentazione e per prendere le redini del municipio commissariato dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani, anche se breve, perché la dottoressa Branca nel pomeriggio ha dovuto presenziare all’insediamento del nuovo prefetto ad Ancona. Tra le priorità del commissario, il bilancio di previsione da approvare entro il 31 dicembre (salvo proroghe, che potrebbero essere concesse fino alla primavera). La dottoressa Branca non è da sola, ha già nominato la sub commissaria, la dottoressa Raffaella Minardi, dirigente della prefettura da Ancona. C’è poco tempo per una campagna elettorale che sarà – ci si aspetta – comunque intensa. Il centrosinistra dovrebbe ricandidare Michela Glorio, mentre sarà difficile da percorrere il crinale delle civiche e del centrodestra, senz’altro da ricompattare dopo la batosta delle dimissioni, difficili da digerire internamente anche in vista delle elezioni regionali. Per sabato il leader delle liste civiche Dino Latini ha organizzato una conferenza per parlare di quanto accaduto e forse anche di scenari futuri.

Si vocifera che Monica Bordoni potrebbe essere una papabile candidata. Il capogruppo del Pd, Paola Andreoni, commenta: "L’intera coalizione di centrosinistra saprà fare valere il suo impegno serio e concreto, il suo senso di responsabilità nei confronti dei problemi dei cittadini, saprà sicuramente assicurare quel necessario equilibrio e serenità all’azione amministrativa, unici presupposti per gettare le fondamenta per un futuro migliore e per ridare dignità alla nostra città, così duramente provata da questo triste periodo di governo delle forze politiche e liste civiche di centrodestra". Intanto Osimo è alle prese con i problemi quotidiani: sul sito del Comune è apparso l’avviso con il modulo per il via alle richieste per le prime misure economiche a sostegno degli alluvionati del 18 e 19 settembre scorsi.