Crisi in Comune, Latini apre al sindaco Pirani

Il 3 dicembre, giorno entro cui il sindaco Francesco Pirani potrebbe revocare le dimissioni, si avvicina e pare di capire che fino ad allora la città giocherà una lunga partita a scacchi. Ieri la comunicazione del leader elle Liste civiche Dino Latini: "Siamo disponibili a votare tutti i punti già all’ordine del giorno del Consiglio dell’11. Chiediamo l’opportunità di inserire tali punti nel civico consesso che dovrà convocare". Variazione di bilancio dunque, che comprende il Natale e la manutenzione milionaria del tiramisù su tutti, ma soprattutto le linee programmatiche, atto politico e dunque segnale inequivocabile per risolvere la crisi in atto. A oggi sono stati tiepidi i contatti tra le parti dopo le dimissioni di mercoledì. Antonelliani e latiniani non si sarebbero nemmeno parlati.

FdI starebbe cercando di mediare, avendo contattato più volte già il sindaco che si è preso una pausa e sarebbe di ritorno a Osimo oggi. Potrebbe riprendere in mano la situazione almeno per convocare il consiglio urgente. Adesso la palla è sua. Intanto è tutto fermo, il consiglio di quartiere a Casenuove ieri sera è stato cancellato. A prendere "le redini" il vicesindaco Monica Bordoni che domenica era alla commemorazione dei caduti all’Abbadia: "Pd e minoranze ancora una volta, parlano per il gusto di strumentalizzare. Parlano di tante famiglie alluvionate senza casa, ma al momento non risulta alcuna famiglia in questa situazione, a eccezione di un solo caso già preso in carico e risolto. Per il Natale, nonostante le difficoltà, vogliamo rassicurare i cittadini: il nostro impegno e il nostro senso di responsabilità ci portano ad adottare tutti gli strumenti previsti dalla legge per l’approvazione delle variazioni di bilancio urgenti. Questo consentirà di garantire sia le azioni necessarie per il funzionamento ordinario dall’amministrazione sia l’accensione delle luci. Auspichiamo che questo Natale rappresenti un simbolo di speranza e rinascita per tutta la comunità in un percorso di fiducia e stabilità che ci aiuti a costruire insieme il futuro della nostra città".

Intanto le liste "parlano". Osimo al centro dice: "Prima lista civica di Osimo, rinnoviamo il suo totale supporto al sindaco nelle persone dei consiglieri Angela Olsaretti, Damiano Pirani e Stefano Pesaresi, assieme a Sandro Antonelli e Federica Fantasia". Rinasci Osimo, che si è staccata da Antonelli, afferma: "Chiedere scusa è un atto di maturità e responsabilità. Nonostante Rinasci Osimo non ricopra incarichi amministrativi, in quanto parte della maggioranza reputiamo che sia un atto dovuto". Monica Santoni, commissario FI Osimo, commenta: "Il colpo subito da Forza Italia ci ha consentito al contempo di rimanere fuori da queste dinamiche deleterie. Servirà un lavoro importante per ricompattare il centrodestra, è necessario".

Silvia Santini