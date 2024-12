Da Orlando alla Fenice: a tutto gospel

Natale a teatro con il tradizionale live di ‘Senigallia Concerti’, stagione che può contare su un direttore artistico d’eccezione come il Maestro Federico Mondelci.

Il Comune e l’Associazione Culturale LeMuse domani pomeriggio (ore 17) al Teatro La Fenice propongono un evento imperdibile. Canto, ritmo, gioia, energia, preghiera, festa e coinvolgimento: in una parola, gospel. La stagione concertistica di Senigallia propone un appuntamento ormai classico nelle feste di fine anno, affidato all’arte di uno dei gruppi di maggior prestigio nel genere del panorama internazionale, il Gospel Choir - Voices of Victory, proveniente da Orlando (Florida), diretto da Nicole Ingram Taylor.

Gospel significa semplicemente Vangelo, e con il termine ‘Gospel song’ si indicano appunto i canti a carattere religioso nati negli Stati Uniti dalla cultura afro americana.

Molte sono le declinazioni che questo genere, le cui origini si fanno risalire addirittura al Seicento, ha avuto nel corso dei secoli.

Duttilissimo ad accogliere ogni stimolo musicale (e a fornirne a sua volta alla musica "colta"), il repertorio si è arricchito nel tempo di sempre nuovi brani e si è continuamente aggiornato attraverso di una vocalità originale e l’uso di strumentazioni sempre nuove, fino all’impiego dei più moderni strumenti elettronici, come sentiremo anche dal gruppo protagonista di questo appuntamento.

Il Gospel Choir - Voices Of Victory ha collezionato nel suo ultimo tour sold out in ogni singola data tenutasi in Europa. Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop quali Robin Gibb (Bee Gees), The Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, Stellar Award Nominee Elder Jimmy Hicks, e Stellar Award Nominee Dana Mackey, è stata l’apparizione al celebre programma televisivo "Celebration of Gospel" ad aver dato loro una grande occasione per farsi apprezzare ulteriormente dal pubblico. Con il disco "The Next Level" ha ricevuto il premio ‘Best New Gospel Group of the Year’ al South Florida Gospel Music Awards. Infoline: 0717930842 (Teatro La Fenice), 3351776042 (ore 9.30 – 12.30), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it e 0712072439 (Amat).

La biglietteria del teatro aprirà due ore prima dell’inizio del concerto. I biglietti sono in vendita anche nel circuito VivaTicket (https://www.vivaticket.com/it/tour/senigallia-concerti/3597).