"Da quasi due anni questa città è in una fase di stallo"

I tre candidati sindaco di Osimo, Michela Glorio per il centrosinistra, Francesco Pirani con le sue tre liste civiche e Michela Staffolani per Fratelli d’Italia (e due civiche) si sono trovati per l’ultimo confronto elettorale in programma ieri per la prima volta in Comune organizzato da Confcommercio Marche centrali. Hanno avuto la possibilità di confrontarsi su diverse tematiche, di particolare interesse per il mondo del terziario, del turismo, del commercio, dei servizi e della logistica, presentando in questo modo le nuove prospettive e le progettualità per il futuro della città. Ha spiccato sopratutto l’introduzione di Iosilito Gioacchini, presidente della Delegazione di Osimo di Confcommercio: "Osimo da quasi due anni si trova in uno stato di stallo, frenata da due campagne elettorali consecutive che hanno lasciato le sue strade, i progetti e le speranze in sospeso. Tuttavia, mentre il centro storico si è fermato, gli imprenditori osimani non si sono arresi: hanno continuato ad investire, a credere in questa terra, a portare valore e a mantenere viva la nostra comunità. Questi sono i veri motori di Osimo. Oggi, tuttavia, molti non sono venuti perché hanno perso la voglia di ascoltare le chiacchiere, o qualcuno è troppo arrabbiato per partecipare, altri ancora non credono più alla politica osimana. La situazione è molto grave, e questa diffidenza e disillusione sono segnali preoccupanti che non possiamo ignorare". Al termine dell’incontro Glorio ha incontrato nella sua sede elettorale di piazza Marconi Chiara Appendino, vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle e già sindaca di Torino, con Giorgio Fede, parlamentare e coordinatore regionale, Sergio Romagnoli, coordinatore provinciale già senatore, Marta Ruggeri, consigliera regionale, e Roberto Ascani, sindaco di Castelfidardo. Alla stessa ora Staffolani ha accolto in piazza Boccolino l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera.