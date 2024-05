Dal Passetto la regata Conerissimo. Specie aliene finiscono nel piatto

È una giornata davvero ricca di appuntamenti quella che oggi il festival Tipicità di Blu propone ad Ancona. Si inizia con la regata Conerissmo, che quest’anno ha un nuovo percorso, sempre lungo la bellissima costa del Conero. Partenza dal Passetto alle 10.30, da dove le imbarcazioni si dirigeranno verso le Due Sorelle. All’arrivo di ciascun equipaggio, tra le 14 e le 17.30, si potrà usufruire di un punto di ristoro sul terrazzo dell’Assonautica, al porto turistico di Marina Dorica, dove la premiazione avverrà alle 18 circa. È proprio Marina Dorica il cuore della manifestazione. Due gli appuntamenti in programma alle 17. Il primo, a cura di Food Brand Marche, fino alle 20 permetterà di degustazione vini seguendo i ‘consigli’ dei produttori. Il secondo darà modo di vivere un’anteprima della puntata di "Noos – l’avventura della scienza", il programma di Alberto Angela che ad Ancona e alle specie aliene ha dedicato un approfondimento. Grazie al supporto degli esperti di Irbim-Cnr e alla maestria dello chef Paolo Antinori del Ginevra Restaurant, si potranno scoprire e assaggiare le nuove specie aliene che popolano l’Adriatico. Se il granchio blu è ormai arcinoto ai più, essendo diventato quasi un’icona per tutte le specie aliene, i protagonisti di questa invasione silenziosa sono anche l’Anadara, un mollusco bivalve simile alla nostra vongola, e Lionfish col suo fascino letale. Il nostro mare sta cambiando. Quali sono i comportamenti da adottare per aiutare la biodiversità autoctona a sopravvivere? È la domanda alla quale l’incontro cercherà di dare una risposta. Alle 18 spazio a ‘Pescato d’Adriatico. Una cucina di riutilizzo’, altro incontro affiancato da una degustazione. Come è noto, del pescato del nostro mare non si butta via niente. La cucina di tradizione ci insegna che più utilizziamo tutte le componenti del pesce e più il gusto ci guadagna. Non solo, in questo modo produciamo anche meno rifiuti. A darne dimostrazione sarà lo chef Gianmarco di Girolami, cuoco del team che ha vinto la medaglia d’oro ai recenti campionati della cucina italiana, con una proposta gourmet. Senza spreco. A condurre l’incontro sarà il giornalista Gabriele Costantini. Previsti gli interventi di Antonio Gitto, presidente AnconAmbiente, e di Roberto Rubegni, presidente di Slow Food.