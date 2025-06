"Dal primo giugno operativa la neuropsichiatra infantile"

Con una nota di dicembre 2024, l’Ast Ancona aveva comunicato di aver individuato tre figure di neuropsichiatra infantile per le Umee di Ancona, Fabriano e Jesi nonostante le complessità di reperimento a livello nazionale, solo che la professionista di Ancona avrebbe iniziato da gennaio 2025 il proprio operato, mentre delle altre due che dovevano prendere servizio a marzo si era persa traccia. Ora la bella notizia è confermata da Ast: finalmente, dal primo giugno, ha preso servizio, con contratto a tempo indeterminato, la neuropsichiatra infantile che opererà all’Umee e all’ospedale di Jesi". Ne dà notizia la consigliera dell’Mre Lorena Santarelli. "Auguro buon lavoro alla professionista che ha accettato di prendersi cura dei bambini e dei ragazzi di Jesi e della Vallesina, insieme agli altri professionisti che fino ad ora hanno fatto del loro meglio per far funzionare il servizio Umee. Un ringraziamento va all’Ast Ancona".