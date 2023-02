Dall’Nba alla morte in elicottero La vita del cestista Kobe Bryant

Un’immane tragedia non cancella il ricordo di un grande campione e di sua figlia Kobe Bryant, brillante cestista statunitense, nacque il 23 Agosto dell’1978. L’uomo era alto 198 centimetri e pesava 96 chilogrammi. Figlio di Joe Bryant e Pam Bryant.K.B, era cresciuto in Italia, dove aveva iniziato la sua carriera professionistica. Tornato negli Usa si iscrisse alla Lower Merion high School. Nel 1996 venne scelto dagli Charlotte Hornets, nonostante le offerte da parte delle prestigiose università del Kentucky e Duke. Subito dopo, gli Hornets lo cedettero ai Los Angeles Lakers, in cambio del ventottenne Vlade Divac. Debuttò tra i professionisti il 13 Novembre 1996, contro i Minnesota Timberwolves. All’epoca era il debuttante più giovane nella storia dell’ Nba, a 18 anni e 72 giorni. Le sue più grandi vittorie furono i cinque campionati Nba con i Los Angeles Lakers, vinse inoltre l’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e di Londra nell’ 2012. Per quanto riguarda la vita privata, K.B. si sposò a 22 anni, il 18 aprile 2001, con Vanessa Laine. Insieme i due hanno avuto quattro figlie. La leggenda dei Lakers chiuse la sua carriera al termine della stagione 2015-2016. Dedicò anche una poesia al gioco del basket, sul sito The Players Tribune: "Mi hai fatto vivere il mio sogno e ti amerò per sempre, ma il mio corpo sa che è il momento di dire addio". Si ritirò come uno dei più grandi di sempre. Alle 9.06 di mattina del 26 Gennaio 2020, Bryant, sua figlia Gianna e altre sette persone decollarono dall’aeroporto della Contea di Orange John Wayne, in California , a bordo di un elicottero di proprietà del giocatore. Il velivolo precipitò a Calabasas, alle 9.47 circa, prendendo fuoco. I vigili del fuoco spensero l’incendio alle 10.30, confermando la morte di tutti i passeggeri. Si dice che l’elicottero si sia schiantato per via della fitta nebbia. Il 7 Febbraio, al Pacific View Memorial Park in California, si è tenuto il funerale strettamente privato, dopo il quale Bryant e Gianna sono stati sepolti. Il 24 Febbraio allo Staples Center a Los Angeles si è tenuta una commemorazione pubblica, dove si sono riunite persone comuni, giocatori del mondo del basket Nba e amici di Kobe Bryant.

Giulio Mocciola III C